В США начался дефицит Stinger после отправки оружия на Украину

Запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и Stinger в США истощились после регулярных отправок оружия на Украину. И Пентагон не может быстро закупить новые из-за проблем с производителями.

Проблема с восполнением запаса ПЗРК получила такой масштаб, что Конгресс в марте выделил Минобороны США более 3,5 млрд долларов. Транш прошел в рамках пакета госрасходов в размере 1,5 трлн долларов. Но Пентагон до сих пор не представил план, куда потратит деньги, пишет Politico.

Из-за отсутствия плана и гарантий быстрого запуска производства, инвесторы не спешат вкладывать деньги в закупку сырья. Производители также ждут ответ от мелких поставщиков компонентов, в том числе редкоземельных металлов, которые бывает трудно найти в сжатые сроки.

Пентагон обсуждает, не пора ли применить закон об оборонном производстве, чтобы подстегнуть увеличение производственных мощностей. Согласно закону, сырье и компоненты в первую очередь должны поставляться на военные нужды, а уже потом – в другие секторы промышленности.

По данным издания, США отправили на Украину около 1400 комплексов Stinger и 4600 Javelin. Нидерланды передали украинской стороне 200 Stinger, а Германия – 500.

В середине марта Вашингтон пообещал Киеву новую партию вооружений, включая две тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin, шесть тысяч противотанковых гранатометов АТ-4, тысячу легких противотанковых систем и 100 тактических беспилотников.

Поставки оружия и боеприпасов на Украину участились после начала военной операции России в Донбассе.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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