Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры из России

Власти Латвии внесли 25 россиян в список нежелательных для страны лиц. Под ограничения попали деятели культуры и телевидения, оказавшие поддержку решению Москвы начать военную операцию на Украине.

«Решение предусматривает запрет для этих лиц въезжать в Латвию на неопределенный срок», – говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Латвии.

В черный список попали кинодеятели Владимир Машков и Никита Михалков, артисты Николай Расторгуев, Станислав Михайлов и Полина Гагарина, телеведущие Мария Ситтель и Тина Канделаки, артист балета Сергей Полунин и другие лица.

Ранее днем санкционный список против России расширили власти Великобритании. По ограничения попали 33 россиянина, включая главу Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в Донбассе. Ответом на действия Москвы стали жесткие санкции со стороны ряда государств.

Москва, Наталья Рязанова

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