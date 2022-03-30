Польша откажется от российских нефти, газа и угля до конца года

Польша решила к концу года полностью прекратить закупку у России нефти и газа. Отказ от российского угля планируется осуществить уже в апреле-мае, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я надеюсь, что самое позднее в апреле и мае мы полностью откажемся от российского угля. Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить использование российской нефти до конца года», – цитирует главу кабмина Novinky.cz.

Частичный отказ от российского газа также запланирован на май.

Решение было одобрено советом министров, и Польша выполнит его даже без согласия всего Евросоюза, сказал премьер-министр. Он призвал другие страны ЕС частично отказаться от закупок нефти и газа у России, чтобы не спонсировать «военную машину».

Моравецкий также призвал Европейскую комиссию ввести налог на импорт энергоносителей из России, чтобы компенсировать подскочившие цены.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Европа не сможет немедленно отказаться от российских энергоресурсов. Но и на случай вероятного эмбарго у России уже есть альтернативы европейскому рынку. Страны Европы задумались над отказом от импорта российских газа и нефти, чтобы усилить санкционное давление на Россию в связи с военной операцией на Украине.

Варшава, Наталья Рязанова

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