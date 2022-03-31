Минфин США отменил санкции для российских удобрений

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило закупку российских удобрений на международных рынках. Удобрения внесли в список жизненно важной продукции, разрешенной для торговли в иностранных компаниях.

В список также вошли сельскохозяйственная продукция, лекарства и медицинские изделия. Документ от 24 марта опубликован на сайте ведомства.

После усиления санкционного давления в марте фосфатные удобрения подорожали вдвое к ценам октября 2021 года, калийные – на 30-50%, передает «Вести.ру». Следом до рекордных отметок взлетели цены на пшеницу, подсолнечное масло и сопутствующие продукты.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ продлило до 1 мая запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Даная мера должна помочь российским аграриям полностью закрыть свои потребности в удобрениях, а промышленным предприятиям – в сырье.

Россия покрывает около трети мирового спроса на разные виды удобрений.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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