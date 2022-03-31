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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 31 марта 2022, 11:46 мск

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Минфин США отменил санкции для российских удобрений

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило закупку российских удобрений на международных рынках. Удобрения внесли в список жизненно важной продукции, разрешенной для торговли в иностранных компаниях.

В список также вошли сельскохозяйственная продукция, лекарства и медицинские изделия. Документ от 24 марта опубликован на сайте ведомства.

После усиления санкционного давления в марте фосфатные удобрения подорожали вдвое к ценам октября 2021 года, калийные – на 30-50%, передает «Вести.ру». Следом до рекордных отметок взлетели цены на пшеницу, подсолнечное масло и сопутствующие продукты.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ продлило до 1 мая запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Даная мера должна помочь российским аграриям полностью закрыть свои потребности в удобрениях, а промышленным предприятиям – в сырье.

Россия покрывает около трети мирового спроса на разные виды удобрений.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Санкции против России, США,