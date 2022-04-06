Люксембург вышлет российского дипломата

Люксембург объявил о высылке сотрудника российской дипмиссии. Россиянину предоставили 15 дней, чтобы покинуть страну.

«Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны», – цитирует заявление МИД Люксембурга РИА «Новости».

Ранее днем Греция и Норвегия объявили о высылке российских дипломатов. Греция объявила персонами нон грата 2 россиян, Норвегия – трех. Аналогичные решения принял ряд европейских государств в связи с проводимой Россией военной операции на Украине. Официальной причиной европейские власти назвали якобы подозрения в шпионаже в отношении россиян.

Люксембург, Наталья Рязанова

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