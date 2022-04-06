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Среда, 6 апреля 2022, 16:03 мск

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Норвегия решила выслать трех российских дипломатов

Фото: Pixabay

Власти Норвегии приняли решение выслать трех российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

Речь идет о сотрудниках посольства России в Осло. Как сказала глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт, эти трое вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

В заявлении подчеркивается, что высылка происходит на фоне событий в Буче на Украине. «Естественно, что в такой ситуации мы уделяем повышенное внимание нежелательной российской деятельности в Норвегии», – отметила Хюитфельдт.

Стоит отметить, что страны ЕС и США с начала российской военной спецоперации на Украине выслали более 200 российских дипломатов. О выдворении части сотрудников дипмсиий РФ объявили Греция, Испания, Швеция, Италия, Дания, Франция, Румыния.

Осло, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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