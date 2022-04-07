Бразилия раскритиковала санкции против России

Направленные против России экономические ограничения негативно повлияют на экономику других стран, заявил глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса. Министр отметил, что принятые пакеты санкций выгодны лишь нескольким странам, но вредят экономикам многих других государств.

«Санкции могут усугубить экономические последствия этого конфликта и отрицательно повлиять на цепочки поставок товаров первой необходимости. Санкции действуют в интересах небольшой группы стран, но очень вредят большей части государств, зависящих от импорта продовольствия», – цитирует министра портал Globo.

Карлус Альберту Франку Франса отметил, что Бразилии приходится срочно искать других поставщиков удобрений, поскольку цепочка поставок из России оборвалась. Рассматриваются варианты закупки удобрений в Саудовской Аравии, Иране, Нигерии, Канаде.

Как сообщал «Новый День», Перу и Шри-Ланка заметно пострадали от изменений рынка в связи с антироссийскими санкциями. В странах проходят массовые акции протеста из-за резкого роста цен на топливо и продукты, дефицит товаров первой необходимости. В странах Европы также растет инфляция и цены на продукты на фоне усиления санкций против России.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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