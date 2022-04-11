Во втором туре у Марин Ле Пен не будет шансов против Макрона, – политологи

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон (27%) и кандидат от правых сил Марин Ле Пен (23,4%). Меньше, чем на 2%, от нее отстал «левый» кандидат Жан-Люк Меланшон.

Политолог Евгений Минченко, глава холдинга «Минченко консалтинг», заявил «Новому Дню», что такие цифры были ожидаемы, а шансы Марин Ле Пен на победу крайне невелики. «Во втором туре ей будет очень сложно, так как все остальные кандидаты призывают своих сторонников не голосовать за нее. В свое время ее папа во втором туре набрал всего на 3% больше, чем в первом. Так что ничто не предвещает победы Марин Ле Пен, если только не произойдет чего-нибудь экстраординарного – большого скандала или ошибки штаба. Пока штаб работал адекватно: очень активно накачивал Меланшона, за которого проголосовал протестный электорат, а теперь Меланшон призвал голосовать против Ле Пен. Но, думаю, разрыв во втором туре между ней и Макроном составит 2-3%. Но для нее это большое достижение, в прошлый раз разрыв был больше».

Оценивая результат первого тура выборов во Франции, политический обозреватель и политконсультант Андрей Перла отметил: «Были бы это выборы в типовом российском регионе, ясно, что у действующего главы шансов нет: теперь все, кто не голосовал за действующего в первом туре, проголосуют против него во втором – и привет. Но это выборы во Франции – шансов нет у Ле Пен. Теперь все, кто голосовал «против фашизма» в первом туре, проголосуют против и во втором – и бонжур, мерси боку, бон апети. ЕС не выпустит Францию из бульдожьей хватки».

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

Париж, Евгения Вирачева

© 2022, РИА «Новый День»