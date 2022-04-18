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Понедельник, 18 апреля 2022, 16:39 мск

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В США младенцев в детском саду накормили печеньем с коноплей

Фото: Pixabay

В американском штате Виргиния у воспитанников детского сада в крови обнаружили наркотическое вещество. Об этом сообщает телеканал 6 News Richmond.

Скандал произошел в городе Ричмонд. Троих младенцев, одному из которых только исполнился год, доставили в больницу. У детей были красные белки глаз и другие симптомы воздействия психоактивного вещества.

Анализ крови показал наличие каннабиса. В ходе осмотра помещения, где обычно спали дети, правоохранители обнаружили крекеры с коноплей.

В результате полиция арестовала руководителя детского сада. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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