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Четверг, 21 апреля 2022, 13:57 мск

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В Стамбуле прогремел взрыв

Фото: Pixabay

В турецком Стамбуле прогремел взрыв. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Правоохранительные органы проводят расследование.

Как сообщили в офисе губернатора Стамбула, ЧП произошло около шести утра перед отделением Турецкого молодежного фонда в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси. Взрывной волной в здании выбило стекла. Погибших и пострадавших нет.

Прибывшие на место специалисты обнаружили фрагменты самодельного взрывного устройства. «По данному вопросу начато судебно-административное расследование», – говорится в заявлении.

Как сообщают местные СМИ, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили подозреваемого. Незадолго до взрыва неизвестная женщина пришла ко входу в здание Молодежного фонда и оставила там некий предмет.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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