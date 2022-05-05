Китай устроил экономике стресс-тест на случай санкций

Власти Китая получили ведомствам провести стресс-тестирование секторов экономики на случай введения санкций. Проверка проводится с учетом ограничений, наложенных на Россию в связи с военной спецоперацией на Украине, пишет Guardian.

Тестирование экономики началось в конце февраля – начале марта после усиления санкционного давления на Москву. На фоне тесных связей с Россией власти Китая решили, что велик риск и самим оказаться под санкциями. Проверка на устойчивость проводится в секторах от банковского регулирования до международной торговли.

Специалисты используют различные методики, в том числе моделирование. За основу взяты санкции, введенные Западом в отношении России.

Напомним, санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. ЕС обсуждает шестой пакет санкций, которые уже затронули банковскую систему, экспорта ряда товаров и повышения импортных пошлин.

В конце марта в Белом доме заявили, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если Пекин поддержит Москву в ситуации вокруг Украины. В середине апреля американский Госдеп пригрозил Китаю серьезными последствиями со стороны США и их союзников в случае поставок вооружения в Россию.

Параллельно товарооборот России и Китая в январе-марте 2022 года достиг $38,17 млрд, т.е. в годовом выражении вырос на 28,7%.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»