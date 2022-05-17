Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

Парламент Финляндии одобрил заявку на вступление страны в НАТО абсолютным большинством голосов. Документ передадут для одобрения президенту страны Саули Ниинисте.

Из 200 членов парламента 188 одобрили инициативу вступить в североатлантический альянс, передает РИА Новости.

Ранее телеканал SVT передал, что находящийся с визитом в Швеции финский президент намерен одобрить решение парламента дистанционно. После этого документ передадут в штаб-квартиру альянса в Брюсселе для рассмотрения.

Ранее днем глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку о принятии страны в НАТО. Стокгольм намерен передать документ руководству альянса вместе с заявкой от Финляндии.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет своевременно реагировать на принятие в НАТО Финляндии и Швеции. Российский лидер отметил, что факт принятия этих стран в альянс не создает непосредственной угрозы для РФ, но расширение военной инфраструктуры альянса на территории этих стран вызовет ответную реакцию России.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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