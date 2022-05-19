NYT: Вашингтон ищет способы отрезать Москву от нефтяных доходов

Вашингтон рассматривает варианты, как оставить Россию без нефтяных доходов. Самые обсуждаемые варианты: потолок цен на российское сырье и введение эскроу-счетов для платы за топливо, пишет The New York Times.

Американские чиновники обсуждают возможность установления потолка для цен на российскую нефть. Предполагается, что Штаты под угрозой санкций заставят иностранные компании покупать сырье по цене ниже рыночной, чтобы лишить Россию части нефтегазовых доходов.

Также обсуждается вариант отрезать доступ к плате за нефтяные поставки.

«Правительство США может сделать это, издав постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета, если они хотят избежать санкций», – говорится в публикации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировые лидеры должны лишить Москву доходов от продажи нефти, если серьезно настроены положить конец военной операции в Донбассе.

Российское правительство с начала года отправило в резервный фонд более 1,4 трлн рублей благодаря нефтегазовым поступлениям. Это помогло увеличить расходы на поддержку экономики и населения в условиях санкций.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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