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Понедельник, 23 мая 2022, 09:39 мск

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Польшу оштрафовали за невыполнение суда Евросоюза

Еврокомиссия удержала 100 млн евро штрафа с Польши из-за невыполнения решения суда. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Польшу приговорили к выплате штаба в размере 1 млн евро ежедневно за то, что в стране не была прекращена работа дисциплинарной палаты судей. Сумма штрафа уже выросла до 160 млн евро, более 100 млн были удержаны, рассказал Рейндерс в эфире бельгийского телеканала RTL.

Вердикт был вынесен 27 октября прошлого года. Суд ЕС в Люксембурге потребовал прекращения работы дисциплинарной палаты Верховного суда, так как она имела право отстранять от работы судей, что могло угрожать их беспристрастности и независимости.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Польша, отвергая решение ЕС в части юрисдикции дисциплинарной палаты, не признает верховенство европейского права и «ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза». В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что эти обвинения неприемлемы. По его словам, польский суд лишь решил разобраться, какие именно полномочия были переданы Евросоюзу, а какие остались на национальном уровне.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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