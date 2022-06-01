Турции надоело быть «индейкой»: Анкара настаивает на смене названия страны

Власти Турции собираются обратиться в ООН с требованием сменить названия страны на английском языке. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Как рассказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Турция предлагает использовать название Turkiye вместо англизированного Turkey (омоним на английском имеет также значение «индейка») на всех международных мероприятиях.

«Вместе с нашим Управлением по связям администрации президента нам удалось подготовить для этого хорошую почву. Мы дали возможность ООН и другим международным организациям и странам увидеть этот переход на использование Turkiye», – заявил Чавушоглу.

В частности, известная турецкая авиакомпания Turkish Airlines провела рекламную акцию, главным слоганов которой стал «Hello Turkiye». По данным перевозчика, эту надпись увидели не менее 30 млн человек по всему миру.

Кроме того, на товарах, произведенных турецкими компаниями, предлагается размещать маркировку «Made in Turkiye».

Анкара, Зоя Осколкова

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