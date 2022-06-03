Байдена попросили отчитаться за выделенные для Украины деньги

Конгресс США потребовал у Белого дома отчет о расходовании средств, выделенных на помощь для Украины. Конгрессмены пригрозили, что не поддержат новую просьбу о выделении средств, если не увидят отчетность.

По данным Politico, у Пентагона возникли трудности с учетом трат и контролем над вооружением, которое отправляют на Украину. После утверждения финансовой помощи на рекордные 40 млрд долларов Конгресс решил изменить ситуацию. Администрацию президента США Джо Байдена и Пентагон призвали составить полный отчет о том, куда ушли деньги и оружие.

Представитель Минобороны США Антон Семелрот заявил, что министерство старается сохранять прозрачность о распределении помощи, выделенной для Киева. Риск утечки вооружений точно исчезнет, если Россия прекратит военную спецоперацию в Донбассе.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже высказывал обеспокоенность, что американское вооружение на Украине попадет «не в те руки». Он указывал Киеву на важность контроля за распределением оружия и подачи отчетности.

Посольство РФ в США указывало, что прибывшие из западных стран оружие получают не только кадровые военные ВСУ, но и националисты, и добровольцы-радикалы. Отсутствие контроля над вооружениями уже привело к мародерству, грабежам и террору мирного населения Украины.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что Киеву достанется 15% из 40 млрд долларов помощи США. Остальные деньги пойдут на другие цели, но выплачивать весь долг придется украинцам.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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