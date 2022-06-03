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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 14:50 мск

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В Молдавии 36 чиновников накажут за ношение георгиевской ленты

Министерство внутренних дел Молдавии составило протоколы на 36 высокопоставленных чиновников за ношение георгиевской ленты. Все они будут наказаны, заявила глава МВД Анна Ревенко.

Экс-президенты Молдавии, советники и депутаты Народного собрания Гагаузии в День Победы 9 мая носили георгиевскую ленту вопреки запрету. Ревенко напомнила, что все наказанные смогут обжаловать эту меру в суде, передает РИА Новости.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду объявила георгиевскую ленту «символом войны». В стране ее запретили «ради безопасности общества».

Власти Литвы после начала военной спецоперации в Донбассе приравняли георгиевскую ленточку и букву «Z» к нацистским и коммунистическим символам. А в Чехии 18 человек попали под суд за «одобрение российской агрессии на Украине».

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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