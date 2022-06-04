Экс-президент Польши предложил распустить Евросоюз

Европейский союз необходимо распустить, а затем создать его заново. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса. По его словам, в новое объединение вряд ли попали бы Польша и Венгрия, которые отказываются следовать в ЕС единым курсом.

«Если Еврокомиссия согласится на КРО (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», – заявил Валенса в интервью изданию Interia, которое цитирует РИА «Новости»

«Но меня опять не слушают, а это простая идея: если бы мы захотели вступить в новый союз, то на входе, кроме прав, нам бы пришлось согласиться и с обязанностями. И установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись», – уточнил экс-президент Польши.

Ранее Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро. Этот проект был одобрен с задержкой на фоне сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. По данным СМИ, на положительное решение ЕК оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.

Варшава, Светлана Антонова

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