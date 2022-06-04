«Вести переговоры не о чем»: в Анкаре оценили перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндии и Швеции не о чем вести переговоры с НАТО, поскольку требования Анкары являются неизменными. Об этом заявил советник президента Турции Фахреттин Алтун в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

«Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты», – заявил Алтун, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее Турция призвала к отмене эмбарго на поставки оружия и к экстрадиции из Швеции и Финляндии лидеров некоторых курдских организаций и противников действующего режима президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара считает, что ее требования разумны, и ожидает, что Швеция и Финляндия согласятся с ними.

Еще один советник президента Турции Ибрагим Калин заявил турецкому государственному информагентству, что саммит НАТО в Мадриде в конце июня «не является крайним сроком для принятия решений Турцией».

В конце мая Эрдоган раскритиковал ход переговоров представителей стремящихся в НАТО Швеции и Финляндии с турецкими официальными лицами. По его мнению, переговоры «не прошли на ожидаемом уровне». «Они не откровенны и не честны», – констатировал турецкий лидер, говоря о финских и шведских властях.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Сначала их рассмотрит Совет НАТО, а затем соглашение должны ратифицировать все 30 государств-членов Североатлантического альянса.

Турция первоначально решила блокировать вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Основная причина такой позиции – поддержка этими скандинавскими странами курдских мятежников, которых Анкара считает террористами. Позже Турция выдвинула ультиматум, потребовав его безоговорочного выполнения.

Анкара, Светлана Антонова

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