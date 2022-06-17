Сотни украинских беженцев остались без жилья в Англии

Как минимум 480 украинских семей остались без жилья в Англии, куда прибыли по визам, предусматривающим обеспечение местом для проживания. Причиной стала не только срыв договоренностей, но и попытки британцев поселить беженцев в непригодном для этого жилье, пишет Guardian.

Порядка 480 семей и 180 одиноких украинцев пожаловались местным властям в Великобритании, что остались бездомными. Они были участниками спонсорской программы, по которой получили приглашения в страну от граждан или общин, готовых обеспечить иностранцев крышей над головой. Британские власти компенсируют своим граждан неудобства в сумме 350 фунтов (449 долларов) ежемесячно.

Часть договоренностей сорвалась, потому что жилье было не готово к моменту прибытия беженцев, а в ряде случаев украинцев пытались заселить в непригодные для проживания здания. Только в 20 случаях беженцам удалось подобрать новых спонсоров, потому что этот механизм не проработан, как и перевод компенсации на другого гражданина.

Как сообщал «Новый День», Чехия ужесточила условия получения гуманитарной помощи украинскими беженцами, которых в стране осталось около 200 тыс. Вместо помощи в пять тысяч чешских крон и бесплатного жилья, питания теперь беженцам будет доступен только один вид поддержки.

Польша также постепенно уменьшает льготы для украинцев, начав с отмены бесплатного проезда в автобусах и поездах внутри страны. А в Канаде ужесточились условия получения помощи для украинских беженцев. Для получения выплат нужно разрешение на работу или учебу, временный видом на жительство или документ на участие в программе для срочной эмиграции.

Лондон, Наталья Рязанова

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