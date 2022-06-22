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Среда, 22 июня 2022, 10:41 мск

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Венесуэла призвала снять санкции с России

Архив, фото: kremlin.ru

Антироссийские санкции вредят развивающимся странам и должны быть отменены, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Введенные ограничения ударили бумерангом не только по своим авторам, но и по остальному миру, подчеркнул глава государства.

«Я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают государства глобального Юга», – сказал Мадуро. Трансляция выступления велась на его странице в соцсети.

Президент Венесуэлы отметил, Запад из-за гордыни не хочет замечать последствия своих действий.

«Некоторые называют экономическим суицидом поведение Европы и США. Европейские и американские элиты глухи и слепы, они не хотят видеть реального положения дел из-за гордыни, из-за чувства превосходства, из-за желания отомстить России», – заявил глава государства.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес назвал аморальными ограничения, которые нанесли удар по миру так скоро после пандемии. Он подчеркнул, что западные санкции угрожают безопасности всего мира и, в частности, стран Латинской Америки.

Присоединившаяся к санкционному давлению Запада Япония признала, что последствия от антироссийских санкций оказались более негативными для экономики страны, чем ожидалось.

Каракас, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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