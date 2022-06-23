ЕК: поставки газа сократились в 12 стран ЕС

В Евросоюзе 12 стран столкнулись с сокращением объема поставок российского газа, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. ЕС столкнулся с реальным риском получать топливо с перебоями.

Десяти государствам пришлось распространить ранние предупреждения, предусмотренные системой безопасности газовых поставок

«12 стран затронуты сокращением поставок российского газа. Риск перебоев поставок сегодня реальный», – цитирует еврочиновника ТАСС.

Тиммерманс не уточнил, какие случаи ограничений связаны с отказом европейских стран платить за газ в рублях. Но вновь обвинил Россию в использовании газа «в качестве оружия».

При этом чиновник отметил, что в европейские газовые хранилища закачано даже больше голубого топлива, чем в прошлом году, – они заполнены более чем на 50%.

Ранее днем Германия объявила второй из трех уровней предупреждения из-за неопределенности с поставками газа. Этот уровень кризиса соответствует чрезвычайному положению.

«Газпром» 21 июня на неделю приостановил поставки газа по «Турецкому потоку» в связи с плановыми ремонтными работами. Трубопровод снабжал голубым топливом Турцию, Грецию, Венгрию, Северную Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

Официально приостановлена прокачка российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Контрагенты этих стран отказались соблюдать новый порядок оплаты топлива, действующий с 1 апреля для недружественных России государств.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»