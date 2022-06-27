В Австралии мэр села пьяной за руль и попала в аварию

Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс была поймана за рулем в нетрезвом виде. Более того, градоначальница ехала со встречи с семьями жертв пьяных водителей. Об этом сообщает ABC.

Глава городской администрации возвращалась домой с работы и попала в аварию. По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. Полицейские установили, что Уильямс была пьяна.

Женщина признала, что выпила несколько бокалов и приняла опрометчивое решение поехать домой самостоятельно. Примечательно, что в этот же день мэр встречалась с родственниками людей, которые погибли по вине пьяных водителей.

Впрочем, Уильямс не стала уходить в отставку, а на призывы оставить пост решила лишь выйти из состава правления Олимпийских игр в Брисбене.

Сидней, Зоя Осколкова

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