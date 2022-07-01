Объявивший себя путешественником во времени американец пытался сбежать от полиции

В США полицейские задержали угонщика, который пытался скрыться. Тот в ответ заявил, что путешествует во времени, а его миссия – спасти сына. Об этом пишет HuffPost.

Погоня случилась в штате Вирджиния. 39-летний Томас Ли угнал автомобиль, как он заявил позже, потому что «устал ходить». Полицейские попытались задержать преступника, но он не собирался сдаваться и устроил гонки по городу.

Когда Томаса все же арестовали, он заявил, что путешествует во времени, а сейчас должен срочно бежать, так как ему надо спасти сына. В ходе допроса подозреваемый все же признался, что принимал наркотики.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за угон, вождение в состоянии опьянения, а также сопротивление аресту.

Ричмонд, Зоя Осколкова

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