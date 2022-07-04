Власти Испании призвали граждан готовиться к тяжелой зиме

Гражданам и бизнесу следует готовиться к тяжелой зиме на фоне снижения поставок российского газа, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Министр подчеркнула, что страна не сумела полностью преодолеть кризис из-за пандемии и уже столкнулась с новыми трудностями. Одна из них – вероятные перебои в снабжении голубым топливом из России.

«Этот сценарий, несомненно, может произойти. Испания меньше зависит от России в плане энергии, но подход, который делается в результате прекращения поставок газа, заключается в том, что зима будет очень тяжелой», – сказал Роблес в интервью La Razon.

В середине июня европейские коммунальные предприятия начали использовать закупленный на зиму газ. Сокращение поставок голубого топлива из России затронуло Италию, Германию, Францию и Австрию, что совпало с аварийной остановкой крупного завода по сжижению природного газа в США.

Власти призвали французов немедленно сократить потребление газа, электроэнергии, горячей воды, чтобы сэкономить топливо на зиму. Власти ФРГ предупредили жителей, что им предстоит очень сложная осень и очень сложная зима в условиях надвигающегося дефицита нефти, газа и угля.

Барселона, Наталья Рязанова

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