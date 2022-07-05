Боевики в Афганистане атаковали аэродром Баграм

Противники талибов* атаковали аэродром в Афганистане. Об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

Как стало известно, нападение было совершено бойцами фронта освобождения Афганистана, противостоящего движению «Талибан»*. Целью боевиков стал расположенный в 60 км севернее Кабула аэродром Баграм.

«Сегодня фронт опубликовал видеозаписи и информационное сообщение о том, что по аэродрому Баграм в провинции Парван нанесены ракетные удары, в результате шесть талибов были убиты, двое ранены», – говорится в сообщении

*«Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация

Кабул, Зоя Осколкова

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