Канада первой одобрила заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Канада стала первой страной, которая ратифицировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает National Observer.

На прошло неделе состоялась встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Канадский премьер подчеркнул, что его страна выступает за политику открытых дверей альянса для любой европейской страны, которая в состоянии выполнять обязательства.

Напомним, Финляндии и Швеции подали официальные заявки на вступление в НАТО 18 мая. Спустя неделю правительство Канады уполномочило главу МИД ратифицировать протоколы о присоединении обеих стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия уже в 5 июля получат статус приглашенных стран и смогут принимать участие в обсуждениях Североатлантического альянса. При этом блок гарантирует их безопасность до завершения процесса их вступления.

Оттава, Зоя Осколкова

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