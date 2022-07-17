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Воскресенье, 17 июля 2022, 09:17 мск

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В Китае жертвами наводнения стали шесть человек

В результате наводнения на юго-западе Китая не менее шести человек погибли, 12 пропали без вести. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань. Больше других пострадали жители территорий Бэйчуань-Цянского автономного уезда. По данным экстренных служб, в зоне бедствия оказались 22,3 тысячи человек, проживающих в 13 населенных пунктах. Наводнением были повреждены дороги и линии энергоснабжения.

По последней информации, погибли шесть человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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