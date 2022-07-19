Члены палаты представителей США поддержали вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила документ, поддерживающий вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает The Hill.

Резолюция выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс и призывает государства-члены блока официально поддержать их присоединение к НАТО. Отмечается, что документ одобрили 394 члена палаты представителей, 18 законодателей высказались против.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, но позже с Анкарой удалось договориться.

Ранее комитет сената США по международным отношениям призвал НАТО в кратчайшие сроки предоставить Финляндии и Швеции членство в альянсе. При этом генсек блока Йенс Столтенберг предупреждал, что процесс может занять несколько месяцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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