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Вторник, 2 августа 2022, 11:43 мск

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Великобританию обвинили в попытке присвоить золотой запас Венесуэлы

Фото: FreePik

Британские власти хотят присвоить золотой запас Венесуэлы. При этом Лондон прикрывается признанием фиктивного правительства Хуана Гуаидо. Об этом заявил депутат венесуэльского парламента Хакобо Торрес.

По его словам, правительство Великобритании нарушает международное право и отвергает законное представительство Центрального банка и кабмина Венесуэлы, чтобы оставить себе тонны золота, хранящегося в Банке Англии в Лондоне.

«Они продолжают придерживаться колониального менталитета, полагая, что являются хозяевами мира, и хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент Николас Мадуро», – цитирует Торреса РИА «Новости».

Высокий суд Великобритании ранее отклонил иск Венесуэлы о возвращении в страну 31 тонны золота, биржевая стоимость которого составляет 1,77 млрд долларов США. Решение разместить часть золотого запаса страны в Лондоне было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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