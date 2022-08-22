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Понедельник, 22 августа 2022, 09:43 мск

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В результате аварии в Турции погибли четыре человека

В Турции в ДТП погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает издание Haberler.

Авария произошла в турецком городе Мугла. Столкнулись грузовик, перевозящий пчелиные ульи, и легковой автомобиль. Фура от удара перевернулась. Движение на этом участке дороги было приостановлено.

В результате погибли водитель легковушки и три пассажира. Водитель грузовика и еще два человека получили ранения, они госпитализированы.

На место происшествия прибыли аварийные бригады для ликвидации последствий ДТП. Отмечается, что ульи из грузовика, которые выбросило на обочину, собрали пчеловоды.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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