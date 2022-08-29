Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через Босфор

Турция планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в Минтрансе Турции.

По данным издания, изменения вступят в силу с 7 октября текущего года. Отмечается, что повышение сборов за маяк, медобслуживание, эвакуацию торговых судов, предусмотрено Конвенцией Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов. В результате турецкие власти рассчитывают увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 млн.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Соглашение сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. В то же время документом ограничивается срок пребывания в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Кроме того, Турция имеет право ввести запрет на проход военных через Босфор и Дарданеллы.

В турецком Минтрансе считают, что увеличение ставки сборов устранит «несправедливость», с которой страна сталкивалась на протяжении 39 лет. Дело в том, что в 1983 году была введена система, согласно которой плата взималась во французском франке. Со временем из-за инфляции и роста цен на золото сборы практически свелись к минимуму.

Анкара, Зоя Осколкова

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