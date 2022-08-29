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Понедельник, 29 августа 2022, 13:22 мск

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В Турции 17 человек пострадали в аварии с микроавтобусом

В Турции микроавтобус с пассажирами попал в аварию. В результате различные травмы получили 17 человек. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

ДТП произошло в городе Балыкесир. Когда автобус выезжал на трассу Балыкесир – Кютахья, водитель потерял управление, транспорт опрокинулся.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарной охраны и полиция.

По последним данным, пострадали 17 человек. В основном они получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отравили домой. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция проводит расследование причин произошедшего.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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