В Турции 17 человек пострадали в аварии с микроавтобусом

В Турции микроавтобус с пассажирами попал в аварию. В результате различные травмы получили 17 человек. Об этом сообщает газета Yeni Akit.
ДТП произошло в городе Балыкесир. Когда автобус выезжал на трассу Балыкесир – Кютахья, водитель потерял управление, транспорт опрокинулся.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарной охраны и полиция.
По последним данным, пострадали 17 человек. В основном они получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отравили домой. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Полиция проводит расследование причин произошедшего.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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