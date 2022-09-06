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Вторник, 6 сентября 2022, 09:50 мск

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Турция договаривается с США о закупке газа

Власти Турции ведут переговоры с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на случай возникновения проблем зимой. Об этом сообщает газета Dünya со ссылкой на источники.

«Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления» – пишет издание.

Турецкие власти не исключают, что в зимние месяцы может значительно вырасти турпоток. Дело в том, что цены на природный газ в Турции субсидируются государством. Госкомпания продает топливо по низкой цене, а дефицит покрывается за счет заимствований из бюджета.

«Пенсионеры из западных стран, спасаясь от дорогого газа и газовых ограничений в Европе, будут греться субсидированным газом в Турции. На данном этапе сложились мнения в пользу того, чтобы предоставлять места в отелях дороже», – отмечается в статье.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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