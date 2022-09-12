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Понедельник, 12 сентября 2022, 16:27 мск

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В США директор школы отравился изъятыми у ученика наркотиками

В США директор школы попал в больницу с отравлением наркотическими веществами. Таблетки были найдены у 13-летнего ученика. Об этом сообщает KGET.

Инцидент произошел в учебном заведении в Калифорнии. Два школьника поссорились, дело дошло до драки. В школу приезжала полиция, при обыске у одного из подростков изъяли 150 таблеток, которые лежали в бутылке.

Директор решил выяснить, что за препарат был найден у мальчика, и отравился. Предположительно, мужчина не принимал таблетки, а вдохнул пары наркотического вещества.

В результате главу школы госпитализировали, а ученика арестовали.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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