Bloomberg: Министерство финансов США ищет гуру санкций

Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям. В обязанности сотрудника будет входить оценка влияния вводимых ограничений на экономику самих Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, администрация президента Джо Байдена стремится ограничить непреднамеренные последствия экономических санкций, учитывая их широкие масштабы и все возрастающую сложность. Главный экономист по санкциям должен будет консультировать американский Минфин по вопросам влияния мер на «налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, многостороннюю и двустороннюю помощь, государственный долг и связанные с этим вопросы».

Особенных требований к образованию соискателя не выдвигается. Однако, по словам советника заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Алекса Паретса, эта работа подходит для человека, который имеет подготовку в области теоретической экономики, но не занимался академической деятельностью всю свою карьеру.

«Чего мы не хотим, так это того, чтобы кто-то просто выпускал 460-страничные научные статьи, – сказал Паретс, – Пусть будет гораздо более целенаправленный и практичный подход к решениям, улучшениям, а затем к оценке». При этом специалист должен будет получить сверхсекретный допуск к работе с правительственными документами и данными разведки.

За последние 20 лет США ввели столько ограничений в отношении многих государств, что их влияние теперь очень сложно оценить. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в настоящее время курирует по меньшей мере 37 программ индивидуальных санкций, в которых участвуют около 12 000 физических и юридических лиц, подпадающих под ограничения. Противники санкционной политики неоднократно указывали на то, что программы санкций используются чрезмерно, ими трудно управлять и практически невозможно отменить после введения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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