российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 сентября 2022, 12:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Австралии во время шторма погибли 13 человек

На восточное побережье Австралии обрушился циклон со шквалистым ветром и ливнями. По предварительным данным, жертвами стихии стали 13 человек.

Больше других пострадал австралийский штат Квинсленд. Здесь температура водуха понизилась настолько, что ливень сменился снегопадом, а затем выпал очень крупный град.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В аэропортах отменены десятки рейсов. Сотни туристов застряли в воздушных гаванях в ожидании вылетов.

Все экстренные службы подняты по тревоге и отправлены в район бедствия. Спасатели уделяют внимание путешественникам, которые находятся на природе и не могут выбраться к населенным пунктам без посторонней помощи, передает News.com.au.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

В Нигерии 90 человек стали жертвами наводнения / «Треть под водой»: генсек ООН призвал помочь подтопленному Пакистану / Поселок на Камчатке затопило из-за разлива реки / В Индии 50 человек стали жертвами проливных дождей / На Дальнем Востоке оценили ущерб от паводков в 3 млрд рублей / В Йемене 38 человек стали жертвами проливных дождей / В Южной Корее число погибших от ливней выросло до девяти человек / Тысяча человек застряла в парке «Долина Смерти» в США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение,