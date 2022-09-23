В Австралии во время шторма погибли 13 человек

На восточное побережье Австралии обрушился циклон со шквалистым ветром и ливнями. По предварительным данным, жертвами стихии стали 13 человек.

Больше других пострадал австралийский штат Квинсленд. Здесь температура водуха понизилась настолько, что ливень сменился снегопадом, а затем выпал очень крупный град.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В аэропортах отменены десятки рейсов. Сотни туристов застряли в воздушных гаванях в ожидании вылетов.

Все экстренные службы подняты по тревоге и отправлены в район бедствия. Спасатели уделяют внимание путешественникам, которые находятся на природе и не могут выбраться к населенным пунктам без посторонней помощи, передает News.com.au.

Сидней, Зоя Осколкова

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