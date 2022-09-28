В перестрелке с полицейскими в Бельгии погиб человек

Один человек погиб в перестрелке между полицией и радикалами в Бельгии. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Инцидент произошел в бельгийской провинции Антверпен. Оперативники вступили в перестрелку с группой «крайне правого, насильственного толка». Операция против радикалов проходила при поддержке спецназа федеральной полиции Бельгии.

Один из участников радикальной группы был убит. Отмечается, что он оказывал сопротивление правоохранителям.

По данным полиции, радикалы могут быть причастны к организации теракта. Кроме того, в ходе десяти обысков у участников группировки было изъято оружие, которым они владели незаконно.

Брюссель, Зоя Осколкова

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