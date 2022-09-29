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Четверг, 29 сентября 2022, 15:07 мск

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Великобритания решила не закрывать две АЭС с трещинами в зоне реакторов

Фото: Reuters

Власти Великобритании хотят пересмотреть решение о закрытии двух атомных электростанций, несмотря на то, что там ранее были обнаружены неполадки. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на компанию EDF Energy.

Изначально две АЭС вблизи городов Хартлпул и Хейшем планировалось закрыть в марте 2024 года после обнаружения трещин в активной зоне реакторов.

«Данные электростанции, вырабатывающие более 2,2 гигаватта, что достаточно для обеспечения электроэнергией около 4 млн домов, продолжат функционировать», – говорится в заявлении компании. Это решение продиктовано возрастающими рисками перебоев поставок электроэнергии в стране предстоящей зимой.

В ближайшее время специалисты компании EDF Energy проведут дополнительный осмотр реакторов и представят свои выводы о состоянии на рассмотрение регулятору.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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