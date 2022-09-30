российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 13:30 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Житель Шотландии дал младенцу кокаин

В Шотландии 30-летний мужчина дал новорожденному мальчику наркотики. Об этом сообщает The Sun.

Мать оставила двухмесячного сына со своим знакомым и ушла. Мужчина хотел успокоить малыша и скормил ему кокаин. Вернувшись, женщина увидела, что мальчику нездоровится, и отвезла его в больницу.

Медики провели обследование и взяли анализ, который показал наличие в крови младенца наркотиков.

Подозреваемого задержали, но затем отпустили под залог. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Его судьбу в скором времени определит суд.

Эдинбург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

Россиянину из Европы прислали наркотики в коробке с детским конструктором / В Оренбурге полицейский из отдела по борьбе с наркотиками хотел продать запрещенные вещества / Украинец с поддельным паспортом пытался наладить наркоторговлю в Москве / В США директор школы отравился изъятыми у ученика наркотиками / Новосибирский депутат попался на покупке наркотиков из-за границы / Утомил старушку: жительница Подмосковья заказала убийство сына / После прихода к власти талибов* наркотрафик из Афганистана в Таджикистан утроился / «По стопам баскетболистки»: гражданин Турции рискует лишиться свободы за ввоз запрещенных препаратов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наркотики,