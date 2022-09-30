Житель Шотландии дал младенцу кокаин

В Шотландии 30-летний мужчина дал новорожденному мальчику наркотики. Об этом сообщает The Sun.

Мать оставила двухмесячного сына со своим знакомым и ушла. Мужчина хотел успокоить малыша и скормил ему кокаин. Вернувшись, женщина увидела, что мальчику нездоровится, и отвезла его в больницу.

Медики провели обследование и взяли анализ, который показал наличие в крови младенца наркотиков.

Подозреваемого задержали, но затем отпустили под залог. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Его судьбу в скором времени определит суд.

Эдинбург, Зоя Осколкова

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