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Понедельник, 10 октября 2022, 14:23 мск

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Иран проводит военные учения в Персидском заливе

В Персидском заливе стартовали военно-морские учения «Пророк Мухаммед». Об этом сообщает информагентство Fars.

Военные мероприятия проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР) совместно с пограничной службой и армией Ирана. Учениям предшествовал парад кораблей в водах Персидского залива.

По словам полковника Ядоллы Шарафи, совместные действия военных направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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