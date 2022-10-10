Иран проводит военные учения в Персидском заливе

В Персидском заливе стартовали военно-морские учения «Пророк Мухаммед». Об этом сообщает информагентство Fars.

Военные мероприятия проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР) совместно с пограничной службой и армией Ирана. Учениям предшествовал парад кораблей в водах Персидского залива.

По словам полковника Ядоллы Шарафи, совместные действия военных направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»