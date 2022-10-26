СМИ: Третья мировая война началась с размещением войск США в Румынии

США давно планировали Третью мировую войну и отправкой в Румынию своих войск показали, что война началась, пишет обозреватель Ахмад Хадж Али.

«Ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: «Она уже началась». Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы», – говорится в материале Хаджа Али для Al Mayadeen.

По его мнению, Штаты вместе с Великобританией стараются ослабить Россию, Китай и Европу, действуя по согласованному сценарию. Недаром Вашингтон переманивает европейскую промышленность на свою территорию. При этом Штаты не спешат помогать Европе ослабить энергетический кризис.

«Что важно для них, так это фрагментация или ослабление России, а также разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в США», – отметил Ахмад Хадж Али.

В рамках учений США разместили в Европе дивизию ВДВ численностью 4,7 тыс. человек. Впервые за 80 лет легкая пехотная группировка США таких размеров размещена в Восточной Европе. Учения допускают пересечение границы Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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