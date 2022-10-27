Макрон посоветовал французам больше и дольше работать

Французам придется раньше начинать работать и позже уходить на пенсию, чтобы поддержать уровень жизни в стране. Уже работающих граждан президент Франции Эммануэль Макрон призвал брать дополнительные часы.

«Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать. Нужно сделать так, чтобы молодежь активнее выходила на работу. Тех, кто хочет работать больше, мы освободим от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы», – сказал французский лидер в интервью телеканалу France 2.

Макрон отметил, что фонд для выплаты пенсий растет медленнее, чем число пенсионеров. Чтобы обеспечить к 2027 году 10-12 млрд евро на финансирование пенсий, придется урезать выплаты или удерживать с работающих граждан еще 400 евро в год. Третий вариант – пенсионная реформа, которая к 2031 году повысит пенсионный возраст с 62 до 65 лет.

«Если мыслить здраво, остается лишь один способ: раз мы стали жить дольше, нужно работать больше. Нам необходимо работать дольше, для чего нам и нужна пенсионная реформа», – сказал Макрон.

В конце сентября около 250 тысяч человек в 200 коммунах Франции устроили забастовки против пенсионной реформы.

В связи с повышением цен на продукты и услуги ЖКХ Европейская федерация профсоюзов подсчитала, что французам с минимальной зарплатой нужно отработать 30 дней в месяц, чтобы только оплатить счета за отопление и свет.

Париж, Наталья Рязанова

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