Президент Казахстана одобрил амнистию участников январских беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников массовых беспорядков, случившихся в стране в начале января. Документ готовят к печати, сообщила пресс-служба президента.

Сенат Казахстана утвердил инициированный депутатами закон «Об амнистии» 27 октября. Он предполагал освобождение от наказания и снятие судимости для осужденных или обвиненных в преступлениях небольшой и средней тяжести. А также значительное смягчение наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Под действие амнистии попадут полторы тысячи человек. Для 363 обвиняемых, которым не вынесли приговор, амнистию применят в суде.

Со 2 января в Казахстане проходили мирные митинги, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В результате январских событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Астана, Наталья Рязанова

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