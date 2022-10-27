Власти Казахстана объявили амнистию участникам январских беспорядков

Сенат Казахстана утвердил инициированный депутатами закон «Об амнистии» в отношении участников январских массовых беспорядков. Сокращение тюремных сроков не коснется организаторов беспорядков и экстремистов, рассказали в пресс-службе казахского сената.

Судимости будут полностью сняты с тех, кто с 4 по 7 января совершил уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. За тяжкие преступления срок уменьшат на три четверти, за особо тяжкие – наполовину.

«Законом предусмотрены меры по ресоциализации освобожденных лиц: трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. Амнистии не подлежат лица, совершившие пытки, террористы, экстремисты, рецидивисты и организаторы массовых беспорядков», – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, амнистия затронет полторы тысячи человек. Дела 363 обвиняемых еще находятся у следователей или в судах, к ним амнистию применят на стадии вынесения приговора.

Со 2 января в Казахстане проходили массовые протесты, а 5 января в столице страны введено чрезвычайное положение. Власти Казахстана призвали на помощь силы ОДКБ. Режим антитеррористической операции был полностью снят в стране только 26 января.

Все началось с митингов с экономическими требованиями в связи с ростом цен на сжиженный газ. Позже протестующие перешли на политическую повестку и потребовали отставки правительства, ухода из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.

В результате январских событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали. А также утвержден новый состав правительства, в котором сменились премьер-министр и главы семи министерств.

Астана, Наталья Рязанова

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