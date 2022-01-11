В Казахстане утвержден новый состав кабмина: главы ключевых министерств сохранили посты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил новый состав правительства страны. Соответствующий документ сегодня опубликован на официальном сайте главы республики. Свои посты в нем сохранили глава МИД и руководители силовых ведомств – Минобороны и МВД.

Внешнеполитическим ведомством продолжит руководить Мухтар Тлеуберди, Минобороны – Мурат Бектанов, а МВД – Ерлан Тургумбаев.

Должности вице-премьеров сохранили Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди.

Свои посты также сохранили еще семеро глав министерств: министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев, глава МЧС Юрий Ильин, министр цифрового развития Бадат Мусин, глава Минэкологии Сериккали Брекешев.

Среди новых членов кабмина – министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, министр информации и общественного развития Аскар Умаров, министр юстиции Канат Мусин, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр культуры и спорта Даурен Абаев, министр национальной экономики Алибек Куантыров, министр энергетики Болат Акчулаков и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Последний, согласно указу, будет совмещать должность вице-премьера.

Ранее сегодня Токаев назначил на пост премьер-министра Алихана Смаилова, бывшего первого вице-премьера.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января, охватив за несколько дней практически все регионы страны. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного автомобильного газа. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти были вынуждены пойти на уступки, кабмин сложил полномочия, но ситуация в стране не нормализовалась – уличные протесты переросли в беспорядки, погромы и мародерство. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Сегодня Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и продлится 10 дней.

По последним данным МВД, за все время беспорядков задержаны около 10 тыс. человек. Ущерб бизнеса от погромов превысил 213 млн долларов.

Нур-Султан, Наталья Петрова

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