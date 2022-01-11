«Миссия успешно завершена»: глава Казахстана назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об успешном завершении миссии миротворческих сил ОДКБ в стране. Вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более десяти дней. Об этом глава республики заявил, выступая перед депутатами парламента.

Острая фаза антитеррористической операции пройдена, обстановка во всех регионах стабильная, отметил Токаев, подчеркнув, что попытка госпереворота в Казахстане провалилась.

Токаев также подчеркнул, что Казахстан юридически обоснованно обратился к ОДКБ с просьбой направить миротворческую миссию, отметив, что «над подготовкой захвата власти работали профессионалы». По его мнению, это «была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны». Как отметил глава республики, на момент принятия решения о вводе контингента ОДКБ «мы могли полностью утратить контроль над Алматы», что грозило потерей все страны.

Токаев при этом подверг критике работу Комитета национальной безопасности страны, который «не разглядел критическую угрозу национальной безопасности». В некоторых городах руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, покинули служебные здания, оставив секретные документы и оружие, указал он.

Добавим, что в ходе выступления в парламенте Токаев предложил назначить премьер-министром бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова. Его кандидатуру депутаты утвердили единогласно. Напомним, с 5 января Смаилов исполняет обязанности главы кабмина после того, как президент принял отставку правительства.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января, охватив практически все регионы страны. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного газа для заправки автомобилей. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти были вынуждены пойти на уступки, но ситуация в стране не стабилизировалась – уличные протесты переросли в беспорядки, погромы и мародерство. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

По просьбе главы республики в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Первые подразделения десантников Россия перебросила в Казахстан 6 января. В задачи миротворцев входила охрана стратегических объектов и помощь правоохранительным органам в поддержании правопорядка.

Нур-Султан, Наталья Петрова

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