Во время беспорядков в Алматы погибли дети

Как минимум двое детей погибли во время беспорядков в Алматы, еще несколько получили ранения, сообщают казахстанские СМИ.

5 января от огнестрельного ранения погиб 11-летний мальчик, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Трагедия произошла, когда ребенок гулял с родителями на улице.

Накануне был ранен 15-летний подросток. Его доставили в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями, медики борются за его жизнь. Отец подростка также находится в больнице. По словам омбудсмена, мальчик ехал с отцом на машине, когда их машину «расстреляли боевики», передает «Sputnik Казахстан».

Издание Orda.kz сообщило о гибели четырехлетней девочки во время беспорядков в Алматы. Журналисты поговорили с людьми, стоящими в очереди у городского морга, чтобы опознать своих родственников

Житель Алматы Айдос Мельдыхан рассказал, что его 4-летняя дочь погибла, получив пулю в голову, когда ехала в машине с дядей вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо одной из площадей, когда началась стрельба. По словам мужчины, в автомобиле помимо его дочери были еще двое детей его брата. Оба получили ранения. Пострадавшая дочь родственника – ученица 9 класса – сейчас находится в реанимации.

Надо отметить, что до сих пор неизвестно точное число погибших и раненых во время акций протеста и беспорядков в Алматы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило резкое подорожание сжиженного автомобильного газа. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки кабмина и ухода из большой политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки и погромы, эпицентром которых стал Алматы. На всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения. По просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Добавим, ранее сегодня Токаев объявил 10 января днем траура по погибшим в беспорядках и уволил заместителя секретаря Совета безопасности страны Азамата Абдымомунова, занявшего свой пост в 2015 году. Несколькими днями ранее Токаев возглавил Совбез, сместив с этой должности экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Ранее сообщалось, что экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене.

Нур-Султан, Наталья Петрова

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