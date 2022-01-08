Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене

В Казахстане задержан бывший глава Комитета национальной безопасности республики Карим Масимов. Об этом сообщается на сайте Комитета нацбезопасности (КНБ).

Максимов и другие лица, чьи имена не разглашаются, были задержаны 6 января по подозрению в государственной измене и помещены в изолятор временного содержания. Ранее в тот день КНБ начал «досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан», говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что другая информация не раскрывается в интересах следствия.

Напомним, что 56-летний Масимов был отправлен в отставку 5 января после заседания Совета безопасности Казахстана на фоне массовых беспорядков и погромов в Алматы. Новым главой КНБ стал 55-летний Ермек Сагимбаев, возглавлявший Службу государственной охраны.

Надо отметить, что Масимов дважды был главой правительства Казахстана (2007-2012, 2014-2016), а также помощником Нурсултана Назарбаева (2003-2006). В 2012-2014 годах он возглавлял администрацию президента Казахстана. Пост руководителя комитета нацбезопасности Масимов получил в 2016 году.

Как сообщал «Новый День», накануне бывший советник экс-президента Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев обвинил Комитет национальной безопасности в госизмене. «Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», – заявил он. По его оценке, произошло страшное государственное преступление – именно оно стало одной из причин сегодняшних событий в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный автомобильный газ. В ряде городов, в том числе в бывшей столице Алматы, протестные акции вылились в беспорядки и погромы. В республике введено чрезвычайное положение. Власти начали контртеррористическую операцию. Президент Казахстана обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан миротворцев из стран, входящих в ОДКБ, для нормализации ситуации в стране. В республику прибыли военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Нур-Султан, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»