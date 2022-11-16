российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 ноября 2022, 11:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Греция запретила вывозить дрова до весны

Власти Греции запретили вывозить из страны продукцию лесозаготовки на фоне роста цен на дрова. Запрет будет действовать с 15 ноября 2022 года по 1 марта 2023-го.

Министерство развития и инвестиций Греции инициировало внесение соответствующих поправок в законодательство. Нарушителей будут штрафовать, а дрова конфисковывать.

«Все материалы лесозаготовки, которые пытаются переправить в другое государство-член Евросоюза, конфискуются», – цитирует поправки агентство «Прайм».

Власти посчитали меру необходимой в связи с подорожанием дров на внутреннем рынке и высоким риском незаконной вырубки лесов. Мешок дров стоит в среднем 15-16 евро, а кубометр достигает в цене 150 евро за сосновые и 180 евро за оливковые.

Штраф за каждый контрабандный кубометр дров составит 200 евро, но нарушителю может грозить и лишение свободы на год и более.

Венгрия ввела подобный запрет в начале августа как часть пакета мер противодействия чрезвычайному положению в энергетике. Украина организовала государственный интернет-магазин по продаже дров, на заказы которого введен лимит: не более 15 кубометров дров за сезон на одного пользователя.

Жители Германии на фоне энергокризиса столкнулись с дровяным мошенничеством. Полиция выявила более 30 случаев, когда покупатели были обмануты при покупке дров, пеллет или инструментов для работы с деревом.

Афины, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа,