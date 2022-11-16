Греция запретила вывозить дрова до весны

Власти Греции запретили вывозить из страны продукцию лесозаготовки на фоне роста цен на дрова. Запрет будет действовать с 15 ноября 2022 года по 1 марта 2023-го.

Министерство развития и инвестиций Греции инициировало внесение соответствующих поправок в законодательство. Нарушителей будут штрафовать, а дрова конфисковывать.

«Все материалы лесозаготовки, которые пытаются переправить в другое государство-член Евросоюза, конфискуются», – цитирует поправки агентство «Прайм».

Власти посчитали меру необходимой в связи с подорожанием дров на внутреннем рынке и высоким риском незаконной вырубки лесов. Мешок дров стоит в среднем 15-16 евро, а кубометр достигает в цене 150 евро за сосновые и 180 евро за оливковые.

Штраф за каждый контрабандный кубометр дров составит 200 евро, но нарушителю может грозить и лишение свободы на год и более.

Венгрия ввела подобный запрет в начале августа как часть пакета мер противодействия чрезвычайному положению в энергетике. Украина организовала государственный интернет-магазин по продаже дров, на заказы которого введен лимит: не более 15 кубометров дров за сезон на одного пользователя.

Жители Германии на фоне энергокризиса столкнулись с дровяным мошенничеством. Полиция выявила более 30 случаев, когда покупатели были обмануты при покупке дров, пеллет или инструментов для работы с деревом.

Афины, Наталья Рязанова

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